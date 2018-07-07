В Минздраве назвали главные привычки долгожителей

Долгожители употребляют в пищу много фруктов и овощей и ведут интенсивную интеллектуальную активность.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Главный гериатр Минздрава – директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, объединяющие большинство долгожителей, сообщает RT.

Как правило, долгожители не курят и не злоупотребляют алкоголем. «Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью», – сказала Ткачева.

Кроме того, долгожители употребляют в пищу много фруктов и овощей и ведут интенсивную интеллектуальную активность.

Она отметила, что примерно на 80 процентов долголетие обусловлено образом жизни, и лишь на 20 – генетикой.