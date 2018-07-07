Рекомендуем
(Казань, 7 июля, Татар-информ). Жертвами аварии с участием трех грузовиков под Челябинском стали два человека, сообщает ТАСС.
Сегодня около шести часов утра на 34-м км автодороги «Восточный обход Челябинска» произошло столкновения грузовой «ГАЗели» и двух фур. По предварительный данным большегруз «МАЗ» выехали на встречку и столкнулся с «ГАЗелью». От удара фура влетела в грузовик «Скания» и загорелся.
В результате ДТП погибли водители грузовиков «МАЗ» и «Скания».
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.
В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.
По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.
Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.
Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.
56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.
Праздничное мероприятие проходит на главной площади города.
На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.
В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».
Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.
Рустам Минниханов провел совещание с муниципальными районами республики в режиме видеоконференцсвязи.
Пловец преодолел дистанцию 3,5 км вокруг острова-града Свияжск за 46 минут 30 секунд.
Татарстанские аграрии способны производить один миллион тонн мяса и шесть миллионов тонн зерна в год, подчеркнул министр сельского хозяйства РТ.
Инцидент произошел накануне утром на территории СОШ №10.
В столице РТ выполнено 64 процента приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги».
На дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Пежо» и внедорожник «Тойота Хайлендер».
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет