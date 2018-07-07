Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на 34-м км автодороге «Восточный обход Челябинска».

(Казань, 7 июля, Татар-информ). Жертвами аварии с участием трех грузовиков под Челябинском стали два человека, сообщает ТАСС.

Сегодня около шести часов утра на 34-м км автодороги «Восточный обход Челябинска» произошло столкновения грузовой «ГАЗели» и двух фур. По предварительный данным большегруз «МАЗ» выехали на встречку и столкнулся с «ГАЗелью». От удара фура влетела в грузовик «Скания» и загорелся.

В результате ДТП погибли водители грузовиков «МАЗ» и «Скания».

