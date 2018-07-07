Первым победителем заплыва на открытой воде Sviyaga Swim стал Александр Шимин

Пловец преодолел дистанцию 3,5 км вокруг острова-града Свияжск за 46 минут 30 секунд.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Александр Шимин стал первым в истории победителем заплыва на открытой воде Sviyaga Swim, который проходит в эти минуты на острове-граде Свияжск.

Шимин, который является трёхкратным чемпионом мира по плаванию в категории Masters, преодолел дистанцию 3,5 км вокруг острова-града за 46 минут и 30 секунд. Свой результат Шимин назвал «нормальным». «Меня поддерживали мои родные и близкие, поэтому все получилось хорошо. Всю дистанцию мне удалось проплыть ровно, в спокойном темпе. Сложностей на дистанции не возникло», — отметил Шимин.

Первый в истории Татарстана заплыв на открытой воде Sviyaga Swim проходит на острове-граде Свияжск в рамках серии спортивных мероприятий Timerman. Участники соревнуются на двух дистанциях — 3,5 км и 1,5 км.