На Украине могут ограничить подачу питьевой воды

Завод, производивший жидкий хлор, остановил свою работу.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). На Украине могут ограничить подачу воды в централизованную водопроводную сеть из-за прекращения работы завода «ДнепрАзот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Киеввводоканала».

На заводе производился жидкий хлор, используемый для обеззараживания питьевой воды. В стране организовано совместное совещание представителей водоканалов и поставщиков дезинфектантов и оборудования для альтернативных методов обеззараживания.

Остатков хлора хватит на 7 — 20 дней. Если завод не возобновит работу, уже в начале следующей недели подача воды может быть значительно ограничена или полностью прекращена.