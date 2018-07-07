Ахметов доложил о ходе работ по заготовке кормов в Татарстане

На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Татарстане заготовлено 475 тыс. тонн кормовых единиц, в том числе 290 тыс. тонн сена и 1100 тыс. тонн сенажа. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ доложил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Президента республики.

На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед. Лидируют же по этому показателю Заинский район (10,6 ц к. ед на голову), Сармановский (10,6) и Апастовский (10,1) районы.

Площадь многолетних трав в республике — 502 тыс. га, с первого укоса скошено порядка 82 процентов.

Кроме того, Ахметов отметил работу по защите растений Заинского, Нурлатского, Кукморского, Тетюшского, Ютазинского и Тюлячинского районов. Верхнеуслонский, Зеленодольский, Менделеевский, Агрызский, Нижнекамский, Тукаевский районы не завершили первичную обработку паровых полей.

Совещание в Доме Правительства провел Президент республики Рустам Минниханов, оно традиционно прошло в режиме видеоконференцсвязи. В совещании участвовали все муниципальные районы республики.