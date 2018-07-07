В российских школах появится детское телевидение

Канал должен предоставлять возможность подключения трансляции в школах.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать детское телевидение в общеобразовательных организациях, передает РИА Новости.

В поручении говорится о создании специализированного телевизионного канала для детей от восьми до 16 лет. Канал должен предоставлять возможность подключения трансляции в школах.

Целью создания детского телеканала является информирование, расширение кругозора детей, также канал должен способствовать формированию гражданской позиции и формировать творческие способности учащихся.

Срок исполнения поручения — 2019-2020 годы.