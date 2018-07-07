Инцидент произошел накануне утром на территории СОШ №10.

(Казань, 7 июля, Татар-информ). В Лениногорске на территории школы упало дерево, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об упавшем дереве на территории СОШ №10 пришло от сотрудников школы на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу утром

На место ЧП прибыли спасатели ЗПСО №7 Они распили дерево и ликвидировали угрозу для окружающих.

