В Менделеевске состоялся брейн-ринг среди рабочей молодежи

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Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). 16 команд из разных цехов предприятий АО «Аммоний» и ООО «Менделеевсказот» сразились в брейн-ринге во Дворце культуры имени Сергея Гассара, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин отметил, что зарождается новая традиция проведения брейн-ринга с дальнейшим формированием сборной команды «Аммония» для участия в республиканских играх.
В ходе игры каждой команде задали по пять вопросов. Вопросы были разнообразными, затрагивали область химии, охраны труда, истории, географии, литературы, кинематографа. Рабочая молодежь активно дискутировала, отстаивала свою точку зрения. Вопросы оказались довольно сложными, но от этого игра казалась еще интереснее.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола. Второе место заняла команда «Эврика» – представители цеха по производству аммиака и метанола, третье – команда цеха химводоподготовки.
Лучшим игроком турнира стала Рената Дер, лучшим капитаном признан Константин Пряхин.
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По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
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