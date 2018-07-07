Главное
Ахметов: Если мы продолжим модернизацию, то сможем перерабатывать 4 тыс. тонн молока в день

Татар-информ

7 июля 2018, 15:12

Общество

В Менделеевске состоялся брейн-ринг среди рабочей молодежи

Рекомендуем

Фото: mendeleevskyi.ru

По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). 16 команд из разных цехов предприятий АО «Аммоний» и ООО «Менделеевсказот» сразились в брейн-ринге во Дворце культуры имени Сергея Гассара, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин отметил, что зарождается новая традиция проведения брейн-ринга с дальнейшим формированием сборной команды «Аммония» для участия в республиканских играх.

В ходе игры каждой команде задали по пять вопросов. Вопросы были разнообразными, затрагивали область химии, охраны труда, истории, географии, литературы, кинематографа. Рабочая молодежь активно дискутировала, отстаивала свою точку зрения. Вопросы оказались довольно сложными, но от этого игра казалась еще интереснее.



По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола. Второе место заняла команда «Эврика» – представители цеха по производству аммиака и метанола, третье – команда цеха химводоподготовки.

Лучшим игроком турнира стала Рената Дер, лучшим капитаном признан Константин Пряхин.

Следующая новость

Минниханов вручил НКО татар в Чувашии ключи от микроавтобуса
Новости дня
16:29
«Ак Барс» продал защитника в «Нефтехимик»

16:16
Состав УНИКСа пополнил новый форвард

Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.

16:06
В Набережных Челнах во время матча Россия – Хорватия ограничат продажу алкоголя

Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.

16:00
Президент Хорватии прилетела в Сочи чартерным рейсом
15:50
Боевики в провинции Дераа в Сирии согласились сложить оружие
15:33
В Юдино горит супермаркет «Анастасия»

Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.

15:30
В Минздраве назвали главные привычки долгожителей
15:12
В Менделеевске состоялся брейн-ринг среди рабочей молодежи

По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.

15:08
Минниханов вручил НКО татар в Чувашии ключи от микроавтобуса

Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.

14:54
Сотрудник пресс-центра Казани помог зарубежным журналистам вернуть потерянное оборудование

В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.

14:54
В Челнах фасад капитального отремонтированного детсада «Тополек» покрылся нарисованными листьями

В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.

14:42
Глава Чувашии: Проводить Сабантуй для нас великая честь

Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.

14:38
В Госдуме прокомментировали заявление экс-главы Минобороны Украины о Крыме
14:22
В Доме Михляева реставраторы нашли фрагменты аутентичных печных изразцов

По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.

14:06
Путин поздравил создателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова с 75-летием
14:03
ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности в непогоду

Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.

13:50
Президент Татарстана пригласил главу Чувашии на Уяв

Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.

13:34
На Украине могут ограничить подачу питьевой воды
13:18
В российских школах появится детское телевидение
13:17
В Черемшанском районе Татарстана «Дэу» вылетела с дороги в кювет и перевернулась

56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

13:02
Минниханов поприветствовал участников федерального Сабантуя – 2018 в Чебоксарах

Праздничное мероприятие проходит на главной площади города.

12:46
В Сочи накануне матча ЧМ Россия – Хорватия выпала треть месячной нормы осадков за час
12:32
Ахметов доложил о ходе работ по заготовке кормов в Татарстане

На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.

12:16
В Менделеевске состоялось открытие креативной скамейки влюбленных

В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».

12:00
Ахметов: Если мы продолжим модернизацию, то сможем перерабатывать 4 тыс. тонн молока в день

Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.

События

07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет

07 июляМарат Ахметов: «Село – это не просто сектор экономики, село – это образ жизни»

06 июляРусский гасконец из Бордо и француз из Одессы, или что футбол животворящий делает!

06 июля«Забиваки», рюмки и тюбетейки: что покупают иностранные болельщики в Казани

06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!

06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни

06 июля6 – 8 июля в Казани: Нюша, Фестиваль болельщиков, День семьи, любви и верности