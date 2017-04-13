В Татарстане с начала года введено более 1,2 млн кв. м жилья

Рустам Минниханов провел совещание с муниципальными районами республики в режиме видеоконференцсвязи.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). С начала года в Татарстане введено 1 млн 226,3 тыс. кв. м жилья, заявил в ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. Этот показатель составляет 51 процент от плана и 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание провел Президент республики Рустам Минниханов, оно традиционно прошло в режиме видеоконференцсвязи. В совещании участвовали все муниципальные районы республики.

Минстрой продолжает работать над формированием программы жилищного строительства на 2019 и перспективные 2020-2021 годы.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир в рамках программы арендного жилья. Это дома в Иннополисе и 12 районах.

Кроме того, планируется обеспечить жильем 297 детей-сирот.

В республике также продолжается работа по строительству сельских клубов и капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства.

В рамках Программы первичной медико-санитарной помощи населению в республике ведется строительство и ремонт учреждений здравоохранения. В настоящий момент ФАП строятся в 17 районах.

Кроме того, в Татарстане проводится капитальный ремонт станций медицинской помощи и больниц на 7 объектах. Также завершено строительство универсальной спортивной площадки в Зеленодольском районе и блочной модульной лыжной базы в Буинском муниципальном районе.

Работы по строительству универсальных спортивных залов завершены на 4 объектах — в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском районах.

Рустам Минниханов призвал руководителей районов и других ответственных чиновников внимательнее относиться к выбору подрядчиков в строительной сфере и контролировать ход капитального ремонта и строительных работ в школах и детских садах.

Также с докладом о реализации в республике программы социальной ипотеки выступил исполнительный директор ГЖФ РТ Талгат Абдуллин.