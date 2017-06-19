В Казани капитально отремонтировали 36 городских и 9 поселковых дорог

В столице РТ выполнено 64 процента приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани выполнен капитальный ремонт 36 городских и 9 поселковых дорог. Из них 18 городских дорог — по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», который выполнен на 64 процента. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Всего по этой программе в городе отремонтируют 39 улиц, сейчас работы ведутся на семи участках. В этом году на проект выделено 1,6 млрд рублей.

Еще 28 улиц отремонтированы в рамках приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети Казани. По этой программе выполнение составляет 35 процентов.

Идут работы по расширению дороги по ул. Братьев Батталовых, которая ведем к микрорайону М-14. К концу октября там обустроят четырехполосную дорогу протяженностью 1 тыс. 780 м с освещением и тротуарами.

Кроме того, для запуска автобусного маршрута ведется устройство остановочных карманов и сетей наружного освещения на участке дороги от ул. Н. Фаттаха до ул. Тэцевская. Для соединения вновь строящихся в комплексе второй очереди жилого комплекса «Салават Купере» дорог с существующей улично-дорожной сетью ведется ремонт улиц Аксакова и Хибинская.

Также было отремонтировано 9 улиц в жилых массивах, а на 15 работы в данное время продолжаются. Всего в этом году будет отремонтировано 59 дорог в 26 жилых массивах города, на эти цели выделено 370 млн рублей. Выполнение по ремонту поселковых дорог составляет 37 процентов.

Наиболее масштабные работы развернулись в поселке Юдино, который отмечает в этом году 100 лет со дня образования. Всего в поселке отремонтируют 24 улиц на площади 74 тыс. кв. м.