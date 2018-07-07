В аварии в Азнакаевском районе Татарстана погиб 57-летний мужчина

На дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Пежо» и внедорожник «Тойота Хайлендер».

(Казань, 7 июля, Татар-информ). В Азнакаевском районе Татарстана в аварии погиб 57-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу днем.

На двухполосной дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Пежо», за рулем которой был 57-летний житель села Микулино, и внедорожник «Тойота Хайлендер» под управлением 35-летнего мужчины.

Удар был такой силы, что у французской легковушки вырвало двигатель, а сам автомобиль превратился в металлолом. Внедорожник после столкновения вылетел в кювет.

Водитель «Пежо» от полученных травм скончался на месте происшествия. Владелец японского внедорожника оказался зажатым в салоне автомобиля. Пожарные ОП «Актюбинский» с помощью ГАСИ деблокировали мужчину и передали его в руки медикам скорой помощи. Пострадавшего доставили в медсанчасть Альметьевска.

