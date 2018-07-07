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Татар-информ

7 июля 2018, 12:16

Общество

В Менделеевске состоялось открытие креативной скамейки влюбленных

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Фото: mendeleevskyi.ru

В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялось открытие креативной скамейки влюбленных, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Новая достопримечательность города расположилась возле ЗАГСа. Большой арт-объект в виде красного сердца, символизирующий любовь и верность, по бокам украшен белыми цветами. Горожане уже сделали первые фотографии и поделились впечатлениями от оригинальной архитектурной композиции.

На площадь Дворца культуры имени С. Гассара пришли влюбленные пары и семьи «со стажем», чтобы отметить семейный праздник. Всего в Менделеевске в 2017 году 186 пар заключили семейные узы.



Супруги Ильины были из числа тех, кого чествовали на торжественном мероприятии, они удостоены медали «За любовь и верность». Стаж семейной жизни Александра Ильича и Лидии Ивановны насчитывает 56 лет. На все семейные праздники за большим столом собирается большая дружная семья – восемь детей, 15 внуков и шесть правнуков. Награду семье вручил глава района Валерий Чершинцев. Поздравляя всех с праздником, руководитель пожелал парам беречь друг друга.

Благодарственными письмами главы района за многолетнюю совместную жизнь и крепость семейных уз отмечены Казаковы (52 года), Исмаиловы (50 лет), Чугуновы (48 лет), Нургалиевы (46 лет), Валеевы (30 лет), Мартыновы (30 лет).

На празднике подвелаи итоги конкурса «Семейные фотографии». Победителям конкурса были вручены дипломы и подарочные сертификаты. В номинации «Семейные традиции» отмечена Эля Макушева, в категории «Событийный снимок» победила Юля Стахеева, «В объективе дети» – Гульшат Ахметшина.



В рамках праздника на сцене выступили творческие коллективы города с музыкальными и хореографическими номерами.

Ранее на сцене парка Победы Набережных Челнов состоялась свадьба в преддверии Дня семьи.

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