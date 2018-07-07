Авария произошла накануне в Белореченском районе Краснодарского края.

(Казань, 7 июля, Татар-информ). Появилось видео с места смертельной аварии на Кубани, в которой погибли 9 человек.

Страшная авария произошла накануне в Белореченском районе Краснодарского края недалеко от населенного пункта Гливенко.

По предварительным данный, водитель легковушки «Лада» 15-ой модели не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приорой».

В результате столкновения погибли девять человек, в том числе ребенок. Одной женщине чудом удалось выжить. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

