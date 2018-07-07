На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой

На Украине есть «неофициальный план» по прекращению войны в Донбассе.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал, к чему может привести попытка отнять Крым у России силой, сообщает RT со ссылкой на LB.ua.

«Я вам скажу: если бы Украина избрала Президента, который начнет силой отбирать Крым... санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал Гриценко.

По его словам, существует «неофициальный план» по прекращению войны в Донбассе, не предусматривающий силовых методов. Однако этот план не реализуется из-за того, что «украинская власть не может держать слово не только перед своими гражданами, но и перед партнерами». Кроме того, реализацию плана останавливает то, что он рассчитан на 3 — 5 лет.