Более 50 человек считаются пропавшими без вести.

(Казань, 7 июля, Татар-информ). Жертвами ливней в Японии стали по меньшей мере 15 человек, сообщает RT.

Сильные дожди, начавшиеся на этой недели, привели к образованию оползней сразу в нескольких крупных префектурах Японии.

Жертвами непогоды уже стали 15 человек. Еще 50 числятся пропавшими без вести.

