Алдервейрелд: «То, что бразильцы владели преимуществом, было частью нашего плана на игру»

По словам футболиста сборной Бельгии, в четвертьфинале чемпионата мира его команда выложилась полностью и не позволила сопернику показать себя.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд после победы над командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира в Казани заявил, что вся бельгийская команда играла с огромным желанием и жаждой победить.

«Победа была нашей единственной целью. Конечно, нам сегодня помогла и удача. Было сложно, но мы стремились к победе, играли организованно. Также поддержка болельщиков сделала свое дело. Давление на нас было велико, но мы сделали все возможное для победы», – подчеркнул футболист.

«Бразилия поначалу играла активно, и мы только защищались. Это было частью нашего плана на игру. Сегодня вся Бельгия празднует, и мы рады, что дали стране такую возможность. Сейчас мы наслаждаемся победой, но нужно подумать и о следующей игре. В полуфинале мы сыграем против сборной Франции – это стоящий соперник, игра будет невероятной», – отметил Алдервейрелд.

Бельгийцы обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1 благодаря автоголу Фернандиньо и забитому мячу Де Брейне. Этот четвертьфинал завершил казанскую программу чемпионата мира.