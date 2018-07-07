Алдервейрелд: «То, что бразильцы владели преимуществом, было частью нашего плана на игру»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд после победы над командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира в Казани заявил, что вся бельгийская команда играла с огромным желанием и жаждой победить.
«Победа была нашей единственной целью. Конечно, нам сегодня помогла и удача. Было сложно, но мы стремились к победе, играли организованно. Также поддержка болельщиков сделала свое дело. Давление на нас было велико, но мы сделали все возможное для победы», – подчеркнул футболист.
«Бразилия поначалу играла активно, и мы только защищались. Это было частью нашего плана на игру. Сегодня вся Бельгия празднует, и мы рады, что дали стране такую возможность. Сейчас мы наслаждаемся победой, но нужно подумать и о следующей игре. В полуфинале мы сыграем против сборной Франции – это стоящий соперник, игра будет невероятной», – отметил Алдервейрелд.
Бельгийцы обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1 благодаря автоголу Фернандиньо и забитому мячу Де Брейне. Этот четвертьфинал завершил казанскую программу чемпионата мира.
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