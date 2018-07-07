Германия заподозрила две компании в перевозке руды в Крым

Обе фирмы настаивают на том, что они не нарушали санкционный режим.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Власти Германии заподозрили две немецкие компании, Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis, в нарушающих санкционный режим поставках титановой руды в Крым. О возбуждении уголовных дел сообщила пресс-служба прокуратуры Гамбурга, передает РБК со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

Компании должны были доставить груз в расположенный в Краснодарском крае порт «Кавказ», однако в итоге он оказался в Крыму.

Принадлежащий Hansa Heavy Lift корабль HHL Mississippi доставил около 10 тыс. т титановой руды в порт «Кавказ» в ноябре 2017 года, а принадлежащий Heinz Corleis MS Callisto грузоподъемностью 25 тыс. т доставил руду в декабре того же года. Оба судна следовали под флагом Либерии. Затем, судя по имеющейся информации, груз был перегружен на российский корабль «Нефтерудовоз-2», который направился в Крым.

Обе компании отрицают, что они каким-либо образом нарушали режим санкций, и настаивают, что дальнейшая судьба груза их не касается.

При этом нарушителем санкций могла быть и добывающая руду норвежская компания Titania Kronos, деятельность которой сейчас проверяют власти Норвегии. Ее пресс-служба заявила о принятии мер, исключающих подобные инциденты в будущем.

По мнению активиста организации Black Sea News Андрея Клименко, и российская сторона, и норвежская компания, и немецкие фирмы притворялись, что груз выгружается в порту «Кавказ».