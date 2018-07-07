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Глава FIFA: Весь мир открыл для себя гостеприимную Россию

Алексей Анисимов

7 июля 2018, 01:54

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Паулиньо: «Не стоит слишком зацикливаться на поражении в четвертьфинале чемпионата мира»

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Фото: Ильнар Тухбатов


Бразильский футболист заявил, что ему и его партнерам стоит продолжать работать дальше после неудачи на мундиале.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо после поражения от сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира в Казани заявил, что бразильцам не нужно зацикливаться на этой неудаче.

Игрок подчеркнул, что его команда рассчитывала выйти в финал чемпионата мира в России. «Мы неплохо защищались в первом тайме, но они все равно сумели забить нам дважды. Во втором тайме мы владели мячом, контролировали игру и забили один гол. Сейчас, обдумывая эту упущенную возможность победить на чемпионате мира, не стоит слишком зацикливаться на этом, надо просто продолжать работать», – отметил он.

Сборная Бразилии уступила бельгийцам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 1:2 – единственный гол в составе южноамериканцев забил вышедший на замену Ренато Аугусто. Этот матч завершил программу чемпионата мира по футболу в Казани. 

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