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Алексей Анисимов

7 июля 2018, 01:35

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Аксель Витцель: «Победой над сборной Бразилии мы создаем историю»

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Фото: Ильнар Тухбатов


Футболист сборной Бельгии подвел итог четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Бразилии в Казани.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витцель прокомментировал победу над бразильцами в четвертьфинале чемпионата мира в Казани.

Бельгийцы обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1 благодаря автоголу Фернандиньо и забитому мячу Де Брейне. Этот четвертьфинал завершил казанскую программу чемпионата мира.

«У нас были невысокие шансы попасть в полуфинал и победить Бразилию, но у нас очень хорошие игроки, которые играли качественно. Мы очень счастливы, такими победами мы создаем историю. Это была сложная и красивая игра», – констатировал футболист.

«Если говорить о технике, то стоит отметить, что у нас была хорошая защита, а Бразилия, как и мы, вышла с хорошей техникой на высоком уровне. И даже с такими быстрыми игроками, как Лукаку, Азар и Де Брейне, нам было сложно выдерживать линии защиты. Мы не думали, что будет легко, даже после того, как счет после первого тайма был 2:0 в нашу пользу», – отметил Витцель. 

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