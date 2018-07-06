Аксель Витцель: «Победой над сборной Бразилии мы создаем историю»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витцель прокомментировал победу над бразильцами в четвертьфинале чемпионата мира в Казани.
Бельгийцы обыграли сборную Бразилии со счетом 2:1 благодаря автоголу Фернандиньо и забитому мячу Де Брейне. Этот четвертьфинал завершил казанскую программу чемпионата мира.
«У нас были невысокие шансы попасть в полуфинал и победить Бразилию, но у нас очень хорошие игроки, которые играли качественно. Мы очень счастливы, такими победами мы создаем историю. Это была сложная и красивая игра», – констатировал футболист.
«Если говорить о технике, то стоит отметить, что у нас была хорошая защита, а Бразилия, как и мы, вышла с хорошей техникой на высоком уровне. И даже с такими быстрыми игроками, как Лукаку, Азар и Де Брейне, нам было сложно выдерживать линии защиты. Мы не думали, что будет легко, даже после того, как счет после первого тайма был 2:0 в нашу пользу», – отметил Витцель.
Следующая новость
В четырех заездах приняли участие более 20 лошадей из районов республики.
По словам футболиста сборной Бельгии, в четвертьфинале чемпионата мира его команда выложилась полностью и не позволила сопернику показать себя.
Бразильский футболист заявил, что ему и его партнерам стоит продолжать работать дальше после неудачи на мундиале.
Футболист сборной Бельгии подвел итог четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Бразилии в Казани.
Признанный лучшим игроком победного матча с командой Бразилии бельгийский полузащитник рассказал о понимании своей роли на поле.
Наставник бельгийцев прокомментировал победный матч четвертьфинала мундиаля.
Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал проигранный его подопечными матч с командой Бельгии.
Джанни Инфантино отметил, что чемпионат мира меняет восприятие России на Западе.
Глава ФИФА оценил «Казань-Арену» как прекрасный стадион, а атмосферу в городе назвал «великолепной».
Большинством голосов депутаты Комитета парламента РТ по социальной политике одобрили концепцию законопроекта.
В 2017 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 20 процентов.
В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской и Ульяновской областей.
Принесший победу бельгийцам полузащитник прокомментировал ход встречи со сборной Бразилии.
По словам Владимира Леонова, татарстанцы сдружились с футболистами и болельщиками этих стран.
Министр спорта Татарстана прокомментировал завершение казанской программы чемпионата мира по футболу.
Полузащитник сборной Бельгии отметился забитым мячом и помог своей команде обыграть Бразилию.
Бельгийцы обыграли пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют со сборной Франции.
Разрешающий членам семьи посещать пациентов в реанимации законопроект депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении.
Болельщики повторили рекорд посещаемости Kazan-Arena, установленный во время мундиаля.
Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!