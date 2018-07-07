Кевин Де Брейне: «Я всегда полностью отдаюсь игре»

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Признанный лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу со сборной Бразилии полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне заявил о готовности сыграть на любом месте ради команды.
Отметив значение изменения тактики и обратив внимание на критический характер последних 15 минут встречи, Де Брейне перешел к ответу на вопрос, на какой из четырех игровых позициях в четырех матчах ему было комфортнее играть.
«Я играю там, где полезнее команде. Я понимаю, что если буду играть ниже, то мне труднее будет угрожать воротам соперника, но все делается в интересах команды. На любом месте я стараюсь принести максимальную пользу команде. И ребята видят, как я отдаюсь игре, отдаю все силы ради общего успеха», – подчеркнул футболист.
Говоря о предстоящем полуфинале с французами, Де Брейне высоко оценил соперника: «Это великолепная команда, которая здорово играет в футбол. На этом чемпионате 32 команды, которые хорошо играют в футбол, но французы одни из лучших, и они сильнее нас. Но мы постараемся подойти к нашей игре в хорошей физической форме и будем играть на победу. Чем ближе к финалу, тем больше хочется победить. Такое бывает один, ну. может быть, два раза в жизни у футболиста – полуфинал чемпионата мира».
Говоря о своем поколении, составляющем ядро нынешней сборной Бельгии, Де Брейне признал силу команды, вышедшей в полуфинал ЧМ-2018: «Лично я считаю, что лучше сыграть в полуфинале, чем не попасть туда. Десять или даже пятнадцать команд приехали в Россию, чтобы победить на ЧМ-2018. И мы стали одной из четырех сборных, вышедших в полуфинал. Нужно теперь пробиваться и в финал, мы все сделаем для этого. Постараемся показать красивый футбол, сделать так, чтобы Бельгия нами гордилась».
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