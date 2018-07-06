Мартинес о встрече с Бразилией: «В таких матчах играет не тактика, а сердца футболистов»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги победного четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Бразилии, прошедшего на стадионе Kazan-Arena, отметив значение для победы настроения игроков.
«Мы постарались получить тактическое превосходство. Знаете, бывает так, что соперник, выходя, боится тебя, но такого никогда не скажешь о бразильцах, которые пять раз выигрывали чемпионат мира. Да, мы рисковали, избрав такую тактику, но Азар и Лукаку на флангах хорошо делали свое дело, и мы не дали шанса лидерам соперника забить в первой половине. Во втором тайме бразильцы хорошо приспособились к нам, но и мы могли забить третий гол. В таких матчах играет не тактика, а сердца футболистов», – подчеркнул специалист.
«Мы сыграли лучше, чем было задумано. В последние пять минут при счете 1:2 я чувствовал, что мы можем проиграть, но игроки не заслуживали этого. Бразильцам нужно было 30 секунд, чтобы забить гол, и еще 20 секунд, чтобы забить второй. Мы выстояли, и я очень рад. Ребята были спокойны. Меня порадовало, как команда отреагировала на пропущенный гол – мы доиграли с максимальной концентрацией, сплоченно. Думаю, это поколение бельгийских игроков делает очень много для бельгийского футбола», – заметил Мартинес.
Говоря о тактических задумках, наставник бельгийцев очень уважительно отозвался о бразильцах: «Идеи рождаются, когда ты готовишься играть с какой-то командой. Мы любим владеть мячом, но Бразилия – та команда, которая забирает мяч, и нам надо было сегодня получить тактическое преимущество. То, как сегодня игроки выполнили тактический план, принесло нам победу».
При этом Мартинес не стал считать ошибки, допущенные бразильцами, решающими. «Ошибки допускают все, это спорт. Другое дело, как вы реагируете на ошибки. Для меня Бразилия – лучшая команда на турнире, и мы готовы были 90 минут защищаться. Думаю, игра нашей команды заслуживает того, чтобы мы вышли в полуфинал. Мы верим в победу», – резюмировал он.
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