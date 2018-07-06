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Татар-информ

7 июля 2018, 01:04

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Тите: «Это был прекрасный матч, несмотря на боль, что я сейчас ощущаю»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал проигранный его подопечными матч с командой Бельгии.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Бразилии Аденор Бакши, обычно именуемый Тите, назвал прекрасной встречу своих подопечных с командой Бельгии на стадионе Kazan-Arena, несмотря на проигрыш и вызванные им негативные эмоции.

«Сначала я хочу оценить матч, не вдаваясь в оценку игры конкретных игроков. Матч был прекрасен, обе команды продемонстрировали высокий технический уровень. У нас были моменты, но бельгийцы сыграли эффективнее и добились успеха. Повторю: игра была прекрасна. Что касается продолжения работы со сборной, то я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Не время об этом говорить, когда вокруг бушуют страсти. Только время покажет, какое я оставлю наследие в сборной. Когда пыль осядет, будет видно – вот недели через две сядем и все обсудим», – сказал Тите.

Наставник бразильцев не стал жаловаться на работу судей. «Футбол – не волейбол, когда без физического контакта с соперником ты набираешь очки. В футболе ты создаешь момент, а гол забивает соперник, ты снова создаешь момент, но вратарь соперника спасает – Тибо Куртуа сыграл здорово, отбив восемь из девяти ударов в створ ворот сборной Бельгии. Работу же арбитра я не хочу оценивать. К тому же надо еще посмотреть этот момент с Габриэтом Жезусом, был там пенальти или нет», – отметил он.

Главный тренер сборной Бразилии высоко оценил игру соперника: «В футболе много факторов: тактический, физический, эмоциональный. Поэтому надо оценивать игру в комплексе. Вы затронули эмоциональный аспект, но посмотрите, какие прекрасные игроки у бельгийцев: Лукаку, Азар, Куртуа, Де Брейне… Я не хочу говорить об удаче – иногда она на вашей стороне, иногда нет, я в нее не верю. Разговор об удаче это способ принизить чей-то талант, способ занижать чужие заслуги. Повезло ли Куртуа? Нет, он сыграл здорово. Так же, как и Лукаку, и Де Брейне. Да, две трети матча мы контролировали игру, однако с обеих сторон – игроки высочайшего уровня. Мы создали много голевых моментов, стали самой забивной командой на этом ЧМ, меньше всех пропустили».

И добавил: «Что касается болельщиков, то они ведь видят, что происходит на поле. Наверное, они увидели, что мы играли хорошо и хотели выиграть, поэтому не стали нас освистывать».

При этом специалист не стал скрывать своей горечи от поражения: «Меня переполняет ощущение горечи – может быть, это самый трудный момент в моей карьере. Я в сборной делал все с открытым сердцем. И я горжусь своей работой. У Бразилии есть четкая идея, каким должен быть футбол – атакующим с массой забитых голов».

«Я горжусь своими игроками. Сегодня мы с точки зрения физики летали по полю. И не физика стала решающим фактором. Да, возможно, порой нам не хватало каких-то навыков, но игроки полностью отдавались игре. Хотя у Фреда была травма, и он не успел поправиться, Неймар потихоньку восстановился. И в матче с Мексикой был лучшим», – резюмировал Тите. 

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