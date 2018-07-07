ОЗХО подтвердила применение хлора при химатаке в Думе

Следов фосфорорганики при исследовании взятых образцов и проб эксперты не нашли.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила следы хлора при анализе проб, взятых в сирийском городе Дума под Дамаском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на промежуточный доклад организации.

При анализе взятых в Думе образцов окружающей среды и проб крови предполагаемых жертв химической атаки эксперты не нашли следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ или продуктов их распада, отмечается в документе.

Однако в анализах, взятых в двух местах, наряду с остатками взрывчатых веществ специалисты обнаружили хлорорганику.

Теперь Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии продолжит исследовать полученные результаты и представит затем итоговый доклад по проблеме.

Предполагаемая химическая атака в Думе произошла 7 апреля. Именно вероятное применение боевых отравляющих веществ стало причиной совместного удара по Сирии США, Великобритании и Франции, который был нанесен 14 апреля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что государства – подписанты Конвенции о запрещении химического оружия расширили мандат ОЗХО. Теперь организация вправе определять ответственных за химические атаки.