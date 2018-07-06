Глава FIFA: Весь мир открыл для себя гостеприимную Россию

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Люди со всего мира благодаря чемпионату мира по футболу открыли для себя Россию как гостеприимную страну с богатой историей и культурой. Об этом в интервью «Матч ТВ» в перерыве матча Бразилия — Бельгия, который накануне прошел на казанском стадионе «Казань Арена», сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Я думаю, мы привлекли около двух миллионов наших друзей со всего мира. Они открыли для себя Россию, страну, которую они не знали. Они увидели, что это гостеприимная страна с богатой историей и культурой», — отметил Инфантино.
В России иностранные болельщики увидели людей, которые умеют праздновать, при этом они в любой момент готовы помочь иностранцам, в том числе здесь, в Казани, отметил Инфантино.
«В России можно встретить мужчин и женщин в национальных костюмах, с лицами, разрисованными в цвета национальных флагов. Этот чемпионат мира меняет представление России на Западе», — подчеркнул глава ФИФА.
Он добавил, что те, кто не приехал в Россию во время ЧМ-2018, об этом пожалеет.
«Те, кто приехал в Россию однажды, непременно вернется сюда снова. Мы влюбились в эту страну», — сказал он.
На вопрос журналиста о том, может ли Инфантино назвать этот чемпионт лучшим в истории, глава ФИФА ответил, что об этом можно будет сказать после его завершения. Он добавил, что чемпионат в России показал высочайший класс.
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