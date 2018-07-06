Джанни Инфантино: Что можно сказать о Казани? Разве что пожелать возвращаться сюда снова и снова

Глава ФИФА оценил «Казань-Арену» как прекрасный стадион, а атмосферу в городе назвал «великолепной».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил «Казань-Арену» как прекрасный стадион, а атмосферу в столице РТ назвал «великолепной». Такое мнение он выразил в интервью «Матч ТВ».

По его словам, Казань отличается своей богатой историей и культурой.

«Здесь царит атмосфера футбола. Матчи, которые мы видели в Казани, были невероятны. Это были великие игры, здесь прекрасный стадион, великолепная атмосфера. Могли бы мы желать чего-то большего? Я не знаю, разве что возвращаться сюда снова и снова», - подчеркнул Инфантино.