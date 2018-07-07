(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Одной из причин высокой смертности мужчин является ожирение. Об этом заявила главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова, передает РИА Новости.
По ее словам, за последние десять лет распространенность ожирения среди мужчин увеличилась в два раза. При этом из-за него растет число больных артериальной гипертонией, которая является основной причиной мозгового инсульта.
Погосова уверена, что рост ожирения среди мужчин связан с развитием техники и увеличением доступности продуктов богатых жирами. Поскольку женщины, как правило, больше следят за своим внешним видом и весом, они меньше подвержены ожирению, чем мужчины, добавила она.
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