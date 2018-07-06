В Доме Михляева реставраторы нашли фрагменты аутентичных печных изразцов

КультураАктуальная урбанистика Татарстана
Рекомендуем
Фото: Романова Оксана
(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На днях в Казани, в полу готовящегося к реставрации объекта культурного наследия Республики Татарстан Дома Михляева-Дряблова, реставраторами были найдены подлинные печные изразцы. Об этом во время открытой лекции в Центре современного искусства «Смена» рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.
Обнаруженные части специалисты смогут использовать, чтобы воссоздать по их подобию новые изразцы и затем декорировать ими печи в здании.
«Надеемся, что несколько печей в Доме Михляева мы поднимем, и он будет радовать нас новой функцией», – сказала Олеся Балтусова.
Решение о реставрации Дома Михляева-Дряблова с приспособлением под детский образовательный центр «Ремесленная мастерская» Музея изобразительных искусств РТ было озвучено в начале декабря прошлого года во время традиционной прогулки Президента РТ по историческому центру столицы региона.
Как ожидается, после реставрации пустующий уже более 20 лет особняк, принимавший в числе гостей императора Петра I, станет отправной точкой, с которой в Казани начнется возрождение целой улицы эпохи Средневековья с ярмаркой и множеством типичных построек тех времен.
Контракт Максима Шелекето с казанским клубом рассчитан на один год.
Ограничено движение транспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на отдельных участках.
Видеозаписи и фотографии с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях.
По итогам игры первое место завоевала команда «Куб», представителями которой являются рабочие склада цеха по производству жидкого аммиака и метанола.
Подарок был сделан за вклад в развитие татарского народа и укрепление межнациональных отношений.
В городском пресс-центре штатив передали журналистам из Бангладеша.
В Автограде в этом году будут отремонтированы десять детсадов, капремонт одного из которых полностью финансирует муниципалитет.
Федеральный Сабантуй — 2018 сегодня проходит на главной площади города Чебоксары.
По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.
Ночью и днем в воскресенье, 8 июля, в республики ожидается сильный дождь с градом.
Проведение Сабантуя в Чувашии и Уява в Татарстане укрепляет отношения между республиками, отметил глава Чувашии.
56-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с многочисленными ушибами.
Праздничное мероприятие проходит на главной площади города.
На 1 условную голову в Татарстане в среднем заготовлено 8,0 ц к. ед.
В Менделеевске прошел праздник для влюбленных пар и семей «со стажем».
Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.
07 июляАвтор бестселлера башкирский писатель Айгиз Баймухаметов: Я знал, что за написанное мной никто спасибо не скажет