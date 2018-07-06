В Доме Михляева реставраторы нашли фрагменты аутентичных печных изразцов

По обнаруженным частям декоративные элементы планируется восстановить полностью и использовать в интерьерах особняка рубежа XVIII – XVIII веков.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На днях в Казани, в полу готовящегося к реставрации объекта культурного наследия Республики Татарстан Дома Михляева-Дряблова, реставраторами были найдены подлинные печные изразцы. Об этом во время открытой лекции в Центре современного искусства «Смена» рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Обнаруженные части специалисты смогут использовать, чтобы воссоздать по их подобию новые изразцы и затем декорировать ими печи в здании.

«Надеемся, что несколько печей в Доме Михляева мы поднимем, и он будет радовать нас новой функцией», – сказала Олеся Балтусова.

Решение о реставрации Дома Михляева-Дряблова с приспособлением под детский образовательный центр «Ремесленная мастерская» Музея изобразительных искусств РТ было озвучено в начале декабря прошлого года во время традиционной прогулки Президента РТ по историческому центру столицы региона.

Как ожидается, после реставрации пустующий уже более 20 лет особняк, принимавший в числе гостей императора Петра I, станет отправной точкой, с которой в Казани начнется возрождение целой улицы эпохи Средневековья с ярмаркой и множеством типичных построек тех времен.



