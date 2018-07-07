Новый iPhone будет доступен в пяти цветовых вариантах

Начальная цена новинки, как ожидается, составит около 700 долларов.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Ожидаемая бюджетная модель iPhone с LCD-экраном получит сразу пять расцветок корпуса: серую, белую, синюю, красную и оранжевую. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на агентство 9to5Mac.

Ожидается, что Apple анонсирует новинку в сентябре 2018 года, а ее стоимость составит около 700 долларов.

Более дорогая модель смартфона, оборудованная 6,5-дюймовым дисплеем, будет продаваться в корпусах белого, черного и золотого цветов. За нее придется заплатить около 1000 долларов.