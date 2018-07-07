В преддверии Дня семьи, любви и верности в Тетюшах прошли «Семейные торжества»

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В отделе ЗАГС исполкома Тетюшского района Татарстана в преддверии Дня семьи, любви и верности прошел праздник «Семейные торжества», пишет местная газета «Авангард».
На празднике состоялось вручение свидетельств о рождении и паспортов граждан, достигших 14-летнего возраста, а также чествование «золотых» юбиляров семейной жизни.
Свидетельства о рождении вручили супругам Козловым, в семье которых родился третий ребенок, супругам Замалтдиновым, у них родился первенец, и Альбине Лузговой, которая стала мамой в пятый раз.
Начальник территориального подразделения ГУ по вопросам миграции МВД России в Тетюшском районе Вера Зубова вручила паспорта школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Трогательным моментом стало чествование «золотых» юбиляров – Геннадия и Галины Митрофановых, которые недавно отметили 50-летний юбилей совместной жизни. Руководитель исполкома города Андрей Тегулев поздравил юбиляров и от имени главы района Рамиса Сафиуллова вручил супругам памятный сувенир.
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На празднике состоялось вручение свидетельств о рождении и паспортов граждан РФ, чествование «золотых» юбиляров семейной жизни.
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