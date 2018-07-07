Фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» в Высокогорском районе собрал 12 тысяч гостей

Фестиваль собрал сильнейшие фольклорные ансамбли и стал местом встречи батыров.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Более 12 тыс. человек посетили фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены», пишет местная газета «Высокогорские вести».

В этом районе фестиваль проводится во второй раз. Он собрал сильнейшие фольклорные ансамбли и стал местом встречи батыров.

Поединки по национальной борьбе курэш развернулись на центральном майдане. Именитые борцы со всего Татарстана встретились на высокогорском ковре. Победу одержал представитель Высокогорского района Раиль Нургалиев, которому достался главный приз – автомобиль.

Глава района Рустам Калимуллин отметил, что фестиваль питает национальную культуру и обеспечивает духовную преемственность поколений. Министр же сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов подчеркнул, что многонациональную, но единую семью под названием Россия такие праздники делают еще крепче.

Здесь же наградили лучших по профессии. Чемпионами среди тружеников села стали механизатор хозяйства «Битаман» Ахат Халиуллин и доярка агрофирмы «Татарстан» Расима Островская.

После завершения торжественной части пришло время фольклорных ансамблей. На гала-концерте выступили коллектив «Ижара» из Марийской республики, коллектив «Голжамал», артисты Айбашского ДК Высокогорского района и другие.