Министр сельского хозяйства РТ назвал лидирующие сельхозпредприятия Татарстана

Марат Ахметов среди успешных компаний выделил «Агросилу», «Ак Барс» и «Камский бекон».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). О лидирующих сельскохозяйственных предприятиях рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Среди компаний можно выделить, например, „Агросилу“, которая выращивает на своих фермах 1,5 млн тонн свеклы. Я помню годы начала моей работы в качестве министра — тогда мы отчитывались о 450 — 600 тысячах тонн производства на всю республику. А здесь одна компания 1,5 миллиона выращивает», — отметил Ахметов.

Он добавил, что в области птицеводства и свиноводства хорошие показатели также демонстрирует холдинг «Ак Барс».

«Компания „Камский бекон“ 260 тысяч голов свиней единовременно выращивает», — добавил министр.

Ахметов также выделил районы республики, преуспевающие в сельском хозяйстве. Среди них он отметил Заинский, Тукаевский район и Азнакаевский районы. По его словам, в молочном производстве в республике лидируют Атнинский, Балтасинский, Кукморский и Актанышский районы.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat. ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.