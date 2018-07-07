Ахметов: Если мы продолжим модернизацию, то сможем перерабатывать 4 тыс. тонн молока в день

Министр сельского хозяйства РТ привел в пример Казанский молочный комбинат, вложивший в модернизацию миллиард рублей.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Татарстан сможет перерабатывать 4 тыс. тонн молока в день, если в республике продолжится модернизация сельскохозяйственных предприятий. Такое мнение выразил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«В республике многое сделано и делается по наращиванию технологии сельского хозяйства. Если мы в ближайший год-полтора продолжим модернизацию, которую мы начали после реализации имущества „ВАМИН“, я думаю, по молоку мы станем мощной республикой, которая сможет 4 тысячи тонн в день минимум высокотехнологично перерабатывать», — отметил Ахметов.

По его словам, во многих молочных комбинатах в настоящее время проводится модернизация. В пример министр привел Казанский молочный комбинат, который вложил в модернизацию за полгода миллиард рублей.

«При этом я разочарован работой филиала „Данон Россия“ „Эдейльвейс-М“, который сократил переработку до 90 тонн, хотя комбинат по мощности был когда-то 500 тонн. Я очень хочу увидеть те дни, когда татарстанское сырьё, молоко я имею в виду, будет иметь ажиотажный спрос у наших переработчиков», — подчеркнул министр.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat. ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.