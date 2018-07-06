Ãëàâà Ìèíñåëüõîçà ÐÒ íàçâàë ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà äëÿ òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè
(Êàçàíü, 7 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà äëÿ òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè íàçâàë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìàðàò Àõìåòîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».
Ïî åãî ñëîâàì, îäíèì èç ñäåðæèâàþùèõ ôàêòîðîâ ýêñïîðòà òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè â äðóãèå ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ñíèçèâøàÿñÿ àêòèâíîñòü èíâåñòîðîâ.
«Î÷åíü òÿæåëî çàõîäèòü íà ëþáîé ÷óæîé ðûíîê, îñîáåííî çà ïðåäåëàìè ñòðàíû. ×òî áû ìû ìîãëè ðåàëèçîâûâàòü íà ýêñïîðò? Êîíå÷íî, ìÿñî ïòèöû, ñàõàð. Ìû ïðîèçâîäèì â ðåñïóáëèêå 400 òûñ. òîíí ñàõàðà, à ïîòðåáëÿåì òîëüêî 150 òûñ. òîíí», — îòìåòèë Àõìåòîâ.
Ñðåäè äðóãèõ íàïðàâëåíèé ýêñïîðòà òàòàðñòàíñêîé ñåëüõîçïðîäóêöèè Àõìåòîâ îòìåòèë ìóêó, êîìáèêîðì è êðóïû.
«Â ýòîì íàïðàâëåíèè íàäî óñèëèâàòü ðàáîòó ñàìîãî ìèíèñòåðñòâà. Êîíå÷íî, ïðè òàêîé ñèòóàöèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà âíóòðè ñòðàíû íàì íóæíî èñêàòü ðûíêè çà ïðåäåëàìè ñòðàíû, äðóãîãî ïóòè íåò», — ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð.
Ïî åãî ñëîâàì, Òàòàðñòàí ñïîñîáåí ïðîèçâîäèòü îäèí ìèëëèîí òîíí ìÿñà è øåñòü ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä.
Ïîëíîå èíòåðâüþ ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat. ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube.
Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà.
Íà 1 óñëîâíóþ ãîëîâó â Òàòàðñòàíå â ñðåäíåì çàãîòîâëåíî 8,0 ö ê. åä.
Â Ìåíäåëååâñêå ïðîøåë ïðàçäíèê äëÿ âëþáëåííûõ ïàð è ñåìåé «ñî ñòàæåì».
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ ïðèâåë â ïðèìåð Êàçàíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò, âëîæèâøèé â ìîäåðíèçàöèþ ìèëëèàðä ðóáëåé.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè ðåñïóáëèêè â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè.
Ïëîâåö ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ 3,5 êì âîêðóã îñòðîâà-ãðàäà Ñâèÿæñê çà 46 ìèíóò 30 ñåêóíä.
Òàòàðñòàíñêèå àãðàðèè ñïîñîáíû ïðîèçâîäèòü îäèí ìèëëèîí òîíí ìÿñà è øåñòü ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä, ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íàêàíóíå óòðîì íà òåððèòîðèè ÑÎØ ¹10.
Â ñòîëèöå ÐÒ âûïîëíåíî 64 ïðîöåíòà ïðèîðèòåòíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè».
Íà äîðîãå ëîá â ëîá ñòîëêíóëèñü ëåãêîâóøêà «Ïåæî» è âíåäîðîæíèê «Òîéîòà Õàéëåíäåð».
Ãðóáî ñòèëèçîâàííàÿ òàòàðñêàÿ äåðåâíÿ áûëà ïîñòðîåíà â Ñóêîííîé ñëîáîäå Êàçàíè ê Òûñÿ÷åëåòèþ ãîðîäà.
Ãëàâà FIFA ïîáëàãîäàðèë àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà çà ïðîâåäåíèå ìóíäèàëÿ íà âûñîêîì óðîâíå.
Àãðîõîëäèíãè «Àê Áàðñ» è «Êðàñíûé Âîñòîê» âûðàçèëè ñâîþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà â Òàòàðñòàíå.
Ìýð Êàçàíè îòìåòèë íåóäà÷è, êîòîðûå òåðïÿò ñáîðíûå ôóòáîëèñòîâ, èçîáðàæåííûõ íà ãîðîäñêèõ ãðàôôèòè.
Ýêñ-ãåíäèðåêòîð «Èííîïîëèñà» ïðî÷èòàë áûâøèì êîëëåãàì ñòèõè Òóêàÿ íà äâóõ ÿçûêàõ.
Ìîùíîñòü çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà áóäåò ðàâíÿòüñÿ îäíîìó ìèëëèîíó òîíí â ãîä.
Ðîñò öåí íà ÃÑÌ ñòèìóëèðóåò ïðåäïðèÿòèÿ ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü òåõíèêó, ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ Ìàðàò Àõìåòîâ.
07 èþëÿÀâòîð áåñòñåëëåðà áàøêèðñêèé ïèñàòåëü Àéãèç Áàéìóõàìåòîâ: ß çíàë, ÷òî çà íàïèñàííîå ìíîé íèêòî ñïàñèáî íå ñêàæåò