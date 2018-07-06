Ãëàâíîå
Àõìåòîâ: Åñëè ìû ïðîäîëæèì ìîäåðíèçàöèþ, òî ñìîæåì ïåðåðàáàòûâàòü 4 òûñ. òîíí ìîëîêà â äåíü

Òàòàð-èíôîðì

7 èþëÿ 2018, 11:30

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ãëàâà Ìèíñåëüõîçà ÐÒ íàçâàë ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà äëÿ òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Òàòàðñòàíñêèå àãðàðèè ñïîñîáíû ïðîèçâîäèòü îäèí ìèëëèîí òîíí ìÿñà è øåñòü ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä, ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ.

(Êàçàíü, 7 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà äëÿ òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè íàçâàë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìàðàò Àõìåòîâ â èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÀÎ «Òàòìåäèà» Àíäðåþ Êóçüìèíó äëÿ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».

Ïî åãî ñëîâàì, îäíèì èç ñäåðæèâàþùèõ ôàêòîðîâ ýêñïîðòà òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè â äðóãèå ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ ñíèçèâøàÿñÿ àêòèâíîñòü èíâåñòîðîâ.

«Î÷åíü òÿæåëî çàõîäèòü íà ëþáîé ÷óæîé ðûíîê, îñîáåííî çà ïðåäåëàìè ñòðàíû. ×òî áû ìû ìîãëè ðåàëèçîâûâàòü íà ýêñïîðò? Êîíå÷íî, ìÿñî ïòèöû, ñàõàð. Ìû ïðîèçâîäèì â ðåñïóáëèêå 400 òûñ. òîíí ñàõàðà, à ïîòðåáëÿåì òîëüêî 150 òûñ. òîíí», — îòìåòèë Àõìåòîâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ ÐœÐ°Ñ€Ð°Ñ‚Ð° ÐÑ…Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð°

Ñðåäè äðóãèõ íàïðàâëåíèé ýêñïîðòà òàòàðñòàíñêîé ñåëüõîçïðîäóêöèè Àõìåòîâ îòìåòèë ìóêó, êîìáèêîðì è êðóïû. 

«Â ýòîì íàïðàâëåíèè íàäî óñèëèâàòü ðàáîòó ñàìîãî ìèíèñòåðñòâà. Êîíå÷íî, ïðè òàêîé ñèòóàöèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà âíóòðè ñòðàíû íàì íóæíî èñêàòü ðûíêè çà ïðåäåëàìè ñòðàíû, äðóãîãî ïóòè íåò», — ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð.

Ïî åãî ñëîâàì, Òàòàðñòàí ñïîñîáåí ïðîèçâîäèòü îäèí ìèëëèîí òîíí ìÿñà è øåñòü ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ ÐœÐ°Ñ€Ð°Ñ‚Ð° ÐÑ…Ð¼ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð°

Ïîëíîå èíòåðâüþ ìîæíî ïðî÷èòàòü íà ñàéòå sntat. ru. Âèäåîâåðñèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà íà êàíàëå «Òàòàð-èíôîðì» â YouTube. 

Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè òåëåêàíàëà «Òàòàðñòàí 24» ñìîãóò óâèäåòü â ñóááîòó â 18.30 è â âîñêðåñåíüå â 13.30.

 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Àõìåòîâ: Åñëè ìû ïðîäîëæèì ìîäåðíèçàöèþ, òî ñìîæåì ïåðåðàáàòûâàòü 4 òûñ. òîíí ìîëîêà â äåíü
Íîâîñòè äíÿ
13:02
Ìèííèõàíîâ ïîïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ôåäåðàëüíîãî Ñàáàíòóÿ – 2018 â ×åáîêñàðàõ

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà.

12:46
Â Ñî÷è íàêàíóíå ìàò÷à ×Ì Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ âûïàëà òðåòü ìåñÿ÷íîé íîðìû îñàäêîâ çà ÷àñ
12:32
Àõìåòîâ äîëîæèë î õîäå ðàáîò ïî çàãîòîâêå êîðìîâ â Òàòàðñòàíå

Íà 1 óñëîâíóþ ãîëîâó â Òàòàðñòàíå â ñðåäíåì çàãîòîâëåíî 8,0 ö ê. åä.

12:16
Â Ìåíäåëååâñêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå êðåàòèâíîé ñêàìåéêè âëþáëåííûõ

Â Ìåíäåëååâñêå ïðîøåë ïðàçäíèê äëÿ âëþáëåííûõ ïàð è ñåìåé «ñî ñòàæåì».

12:00
Àõìåòîâ: Åñëè ìû ïðîäîëæèì ìîäåðíèçàöèþ, òî ñìîæåì ïåðåðàáàòûâàòü 4 òûñ. òîíí ìîëîêà â äåíü

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ ïðèâåë â ïðèìåð Êàçàíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò, âëîæèâøèé â ìîäåðíèçàöèþ ìèëëèàðä ðóáëåé.

11:56
Â Òàòàðñòàíå ñ íà÷àëà ãîäà ââåäåíî áîëåå 1,2 ìëí êâ. ì æèëüÿ

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè ðåñïóáëèêè â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè.

11:47
Æåðòâàìè àâàðèè ñ ó÷àñòèåì òðåõ ãðóçîâèêîâ ïîä ×åëÿáèíñêîì ñòàëè äâà ÷åëîâåêà
11:44
Ïåðâûì ïîáåäèòåëåì çàïëûâà íà îòêðûòîé âîäå Sviyaga Swim ñòàë Àëåêñàíäð Øèìèí

Ïëîâåö ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ 3,5 êì âîêðóã îñòðîâà-ãðàäà Ñâèÿæñê çà 46 ìèíóò 30 ñåêóíä.

11:30
Ãëàâà Ìèíñåëüõîçà ÐÒ íàçâàë ãëàâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà äëÿ òàòàðñòàíñêîé ïðîäóêöèè

Òàòàðñòàíñêèå àãðàðèè ñïîñîáíû ïðîèçâîäèòü îäèí ìèëëèîí òîíí ìÿñà è øåñòü ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä, ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ.

11:15
Â Ëåíèíîãîðñêå íà òåððèòîðèè øêîëû óïàëî äåðåâî

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íàêàíóíå óòðîì íà òåððèòîðèè ÑÎØ ¹10.

11:14
Â Ñåòè ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î íåèñïðàâíîñòè ïîñòàâëåííûõ Êèåâó Javelin
10:48
Â Êàçàíè êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè 36 ãîðîäñêèõ è 9 ïîñåëêîâûõ äîðîã

Â ñòîëèöå ÐÒ âûïîëíåíî 64 ïðîöåíòà ïðèîðèòåòíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè».

10:39
Â àâàðèè â Àçíàêàåâñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà ïîãèá 57-ëåòíèé ìóæ÷èíà

Íà äîðîãå ëîá â ëîá ñòîëêíóëèñü ëåãêîâóøêà «Ïåæî» è âíåäîðîæíèê «Òîéîòà Õàéëåíäåð».

10:30
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ íàçâàë ëèäèðóþùèå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ Òàòàðñòàíà
10:22
«Òóãàí àâûëûì» ïîïðîñèë ïîìîùíèêà Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïîìî÷ü ñ ðåêîíñòðóêöèåé ðåñòîðàííîãî êîìïëåêñà

Ãðóáî ñòèëèçîâàííàÿ òàòàðñêàÿ äåðåâíÿ áûëà ïîñòðîåíà â Ñóêîííîé ñëîáîäå Êàçàíè ê Òûñÿ÷åëåòèþ ãîðîäà.

10:04
Äæàííè Èíôàíòèíî ïîñåòèë àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå â ìýðèè

Ãëàâà FIFA ïîáëàãîäàðèë àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà çà ïðîâåäåíèå ìóíäèàëÿ íà âûñîêîì óðîâíå.

10:00
Àõìåòîâ: Áèçíåñ-ïëàí ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà â ÐÒ ïîäãîòîâÿò ê îñåíè

Àãðîõîëäèíãè «Àê Áàðñ» è «Êðàñíûé Âîñòîê» âûðàçèëè ñâîþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà â Òàòàðñòàíå.

09:48
Ìåòøèí: Ñåãîäíÿ íà÷íåì ðèñîâàòü êàïèòàíà ñáîðíîé Õîðâàòèè ïî ôóòáîëó, ÷òîáû íàøà ñáîðíàÿ ïîáåäèëà

Ìýð Êàçàíè îòìåòèë íåóäà÷è, êîòîðûå òåðïÿò ñáîðíûå ôóòáîëèñòîâ, èçîáðàæåííûõ íà ãîðîäñêèõ ãðàôôèòè.

09:44
Èãîðü Íîñîâ íàãðàæäåí ïî÷åòíûì çâàíèåì «Çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò ÐÒ»

Ýêñ-ãåíäèðåêòîð «Èííîïîëèñà» ïðî÷èòàë áûâøèì êîëëåãàì ñòèõè Òóêàÿ íà äâóõ ÿçûêàõ.

09:39
Ïîÿâèëîñü âèäåî ñ ìåñòà ñìåðòåëüíîé àâàðèè íà Êóáàíè, â êîòîðîé ïîãèáëè 9 ÷åëîâåê
09:16
Íà Óêðàèíå ðàññêàçàëè, ê ÷åìó ïðèâåäåò ïîïûòêà îòíÿòü Êðûì ñèëîé
09:14
Ëó÷øèå êàäðû ôàíòàñòè÷åñêîãî ìàò÷à Áðàçèëèÿ – Áåëüãèÿ: ôîòîðåïîðòàæ ÒÈ

09:09
Æåðòâàìè ëèâíåé â ßïîíèè ñòàëè ïî ìåíüøåé ìåðå 15 ÷åëîâåê
09:00
Ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà â ÐÒ îáîéäåòñÿ â 22 ìèëëèàðäà ðóáëåé

Ìîùíîñòü çàâîäà ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà áóäåò ðàâíÿòüñÿ îäíîìó ìèëëèîíó òîíí â ãîä.

08:10
Òàòàðñòàíñêèå àãðàðèè ïîòåðÿþò 2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé èç-çà ðîñòà öåí íà òîïëèâî

Ðîñò öåí íà ÃÑÌ ñòèìóëèðóåò ïðåäïðèÿòèÿ ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü òåõíèêó, ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ Ìàðàò Àõìåòîâ.

Ñîáûòèÿ

07 èþëÿÀâòîð áåñòñåëëåðà áàøêèðñêèé ïèñàòåëü Àéãèç Áàéìóõàìåòîâ: ß çíàë, ÷òî çà íàïèñàííîå ìíîé íèêòî ñïàñèáî íå ñêàæåò

07 èþëÿÌàðàò Àõìåòîâ: «Ñåëî – ýòî íå ïðîñòî ñåêòîð ýêîíîìèêè, ñåëî – ýòî îáðàç æèçíè»

06 èþëÿÐóññêèé ãàñêîíåö èç Áîðäî è ôðàíöóç èç Îäåññû, èëè ÷òî ôóòáîë æèâîòâîðÿùèé äåëàåò!

06 èþëÿ«Çàáèâàêè», ðþìêè è òþáåòåéêè: ÷òî ïîêóïàþò èíîñòðàííûå áîëåëüùèêè â Êàçàíè

06 èþëÿÁðàçèëüñêèé áîëåëüùèê-ìåì Òîìåð Ñàâîéÿ: ß çíàþ, ÷òî êðè÷àë ïëîõèå ñëîâà, íî ó íèõ òàêîé õîðîøèé ñìûñë!

06 èþëÿÒàíäåì Ìèëÿóøè Àéòóãàíîâîé è Ãàÿçà Èñõàêè: â Òàòàðñòàíå ñíèìàþò ôèëüì î äâîåæ¸íñòâå â íàøè äíè

06 èþëÿ6 – 8 èþëÿ â Êàçàíè: Íþøà, Ôåñòèâàëü áîëåëüùèêîâ, Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè