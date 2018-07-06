Строительство завода по глубокой переработке зерна в РТ обойдется в 22 миллиарда рублей

Мощность завода по глубокой переработке зерна будет равняться одному миллиону тонн в год.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Стоимость строительства завода по глубокой переработке зерна в Татарстане оценивается в 22 млрд рублей. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Ахметов подчеркнул, что сложности реализации проекта при строительстве завода по глубокой переработке зерна объясняются использованием капиталоемкой технологии.

«Стоит отметить, что такие проекты сложно реализовывать, так как это капиталоемкая технология: стоимость завода составляет 22 млрд, мощность – 1 млн т переработки зерна. При этом очень четко должна быть просчитана экономическая эффективность этого проекта», – отметил министр.

И напомнил, что «Татнефть» разрабатывает проект по переработке зерна в топливный этанол мощностью 90 тыс. т зерна в год. «У "Татнефти" есть небольшой проект, который планируется реализовывать со следующего года – предприятие по переработке зерна в топливный этанол мощностью 90 тыс. т зерна в год», – пояснил он.

Полностью интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.