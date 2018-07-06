Ахметов: Бизнес-план строительства завода по глубокой переработке зерна в РТ подготовят к осени

Агрохолдинги «Ак Барс» и «Красный Восток» выразили свою заинтересованность в реализации проекта по глубокой переработке зерна в Татарстане.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Бизнес-план строительства завода по глубокой переработке зерна в Республике Татарстан подготовят к осени. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

«По поручению Президента РТ под руководством Рафината Саматовича Яруллина создана рабочая группа, которая изучает немецкий опыт. EPC Engineering Consulting GmbH разрабатывает бизнес-план для предприятия мощностью миллион тонн. Далее начнется реализация проекта, в которой могут принять участие компания KGAL или другие фонды», — отметил Ахметов.

По его словам, бизнес-план проекта будет готов ближе к осени. Он будет презентован Президенту РТ Рустаму Минниханову и потенциальным инвесторам.

Свою заинтересованность в проекте выразили компании ТАИФ, Татнефть, холдинги «Ак Барс» и «Красный Восток», добавил министр сельского хозяйства РТ.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat. ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.