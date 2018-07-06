Татарстанские аграрии потеряют 2,5 миллиарда рублей из-за роста цен на топливо

Рост цен на ГСМ стимулирует предприятия эффективнее использовать технику, подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Татарстанские аграрии в этом году переплатят от 2 до 2,5 млрд рублей из-за роста цен на топливо. Об этом в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.

«Последние годы мы с татарстанскими компаниями "Татнефть" и "ТАИФ" перед посевной кампанией договариваемся, и они фиксируют для нас относительно низкие цены на топливо. Но это полностью не покрывает наши потребности», – отметил Ахметов.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, в этом году за сезонные работы российский агропромышленный комплекс переплатит 110 млрд рублей из-за роста цен на топливо.

«У нас переплата по сравнению с прошлым годом, даже учитывая льготные цены, будет составлять примерно 2 – 2,5 млрд рублей, хотя фактически мы покупаем то же количество, что и в прошлом году», – подчеркнул министр.

Он добавил, что сложившаяся ситуация стимулирует аграриев эффективнее использовать технику.

Полностью интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.