Четыре школы Пестречинского района претендуют на титул «Успешной школы»

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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Четыре школы Пестречинского района Татарстана прошли в региональный этап всероссийского конкурса «Успешная школа», пишет местная газета «Вперед».
В Татарстане реализуется ряд программ в поддержку педагогов и образовательных учреждений. Лучшие из них ежегодно становятся обладателями денежных грантов. Всего на право называться лучшей в этом году претендует 21 татарстанская школа.
Среди соискателей – 1-я и 2-я Пестречинские школы, а также Ленино-Кокушкинская и Шалинская школы. Педагоги на днях представили свои проекты на суд жюри.
Кроме того, руководители пестречинских образовательных учреждений вошли в число лучших директоров школ. Это Ирина Шаронова из Ленино-Кокушкинской школы и Светлана Осипова из Кулаевской, участвующие в республиканском конкурсе «Лучший директор школы».
Во второй очный тур этого конкурса прошли только 20 руководителей школ со всей республики. Его победителей также ждут гранты.
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Среди соискателей конкурса – 1-я и 2-я школы райцентра, а также Ленино-Кокушкинская и Шалинская школы.
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