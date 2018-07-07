В парке «Заказанье» Высокогорского района состоялся конный забег

В четырех заездах приняли участие более 20 лошадей из районов республики.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). На поле рядом с парком «Заказанье» в Высокогорском районе Татарстана состоялся конный забег, пишет местная газета «Высокогорские вести».

Скачки состоялись в рамках фестиваля фольклорного искусства «Иске-Казан тугэрэк уены». В четырех заездах приняли участие свыше 20 лошадей из районов республики.

Первый заезд состоялся на дистанцию 1200 м. В этой гонке первой пришла лошадь Марата Усманова из ООО «Асянь», второе место у лошади Ильсии Казаковой («Агрофирма Татарстан»).

После десятиминутного перерыва со старта ринулись четыре арабских скакуна. В упорной борьбе перед самой финишной прямой лошадь по кличке Борхана вышла вперед и одержала победу.

Сейчас Борхане восемь лет. Она уже не первый год становится победительницей в скачках, ей также принадлежит титул «Мисс Татарстана-2013». Наезднице же Адиле Усмановой – всего 13 лет. Несмотря на столь юный возраст, она уверенно держится в седле. Адиля признается, что даже не заметила, как они с Борханой подружились и научились понимать друг друга без слов.

Победители заездов получили по 10 тыс. рублей за первое место, 8 тыс. – за второе и 6 тыс. – за третье. Каждому участнику скачек вручили денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей.