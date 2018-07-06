Де Брейне: «Последние 15 минут для нас стали настоящим испытанием характера»

Принесший победу бельгийцам полузащитник прокомментировал ход встречи со сборной Бразилии.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Последние 15 минут матча с командой Бразилии стали для сборной Бельгии настоящим испытанием характера. Об этом заявил бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне в ответ на просьбу французского журналиста охарактеризовать игру.

«Мы немного изменили тактику игры, пошли на риск. Поставили Лукаку далеко впереди, и это нам помогло», – пояснил футболист.

При этом Де Брейне признал: «В первой половине играли мы очень хорошо, создавали много моментов. А вот во второй половине тактику изменили, и это пошло им (бразильцам – прим. Т-и) на пользу. Последние 15 минут для нас стали настоящим испытанием характера».

Кевин Де Брейне признан лучшим игроком состоявшегося в Казани четвертьфинального матча чемпионата мира. Он забил второй гол своей команды в матче, который стал для бельгийцев победным. Обыграв бразильцев со счетом 2:1, они вышли в полуфинал мундиаля, где встретятся со сборной Франции.