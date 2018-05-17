Глава Минспорта РТ: «Сборные Австралии, Колумбии и Японии остались довольны пребыванием в Казани»

По словам Владимира Леонова, татарстанцы сдружились с футболистами и болельщиками этих стран.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборные Австралии, Колумбии и Японии остались довольны пребыванием в Казани во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Во время мундиаля австралийцы гостили в Казани на базе «Ак Барса», японцы жили на базе «Рубина», а колумбийцы – на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы».

«Сборные Австралии, Японии и Колумбии базировались в Казани на протяжении турнира. Не секрет, что мы сдружились с ними и с болельщиками из этих стран, они своим присутствием украсили наш город. Сами же команды остались довольны тем временем, что они провели у нас, и теми условиями для проживания и тренировок, которые им были созданы», – отметил министр.

Леонов также добавил, что казанцы получили возможность увидеть игру главных звезд мирового футбола. «Сборные Франции, Испании, Колумбии, Германии, Аргентины, Бельгии, Бразилии – это лидеры мирового футбола, за игрой которых всегда интересно наблюдать. Стадион в Казани увидел и упорные матчи до последних секунд, и сенсационные вылеты фаворитов, и обилие мячей в конкретной игре. В Казани было все, а болельщики команд только добавили антуража в городе», – заключил спикер.