Глава Минспорта РТ: «Сборные Австралии, Колумбии и Японии остались довольны пребыванием в Казани»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборные Австралии, Колумбии и Японии остались довольны пребыванием в Казани во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Во время мундиаля австралийцы гостили в Казани на базе «Ак Барса», японцы жили на базе «Рубина», а колумбийцы – на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы».
«Сборные Австралии, Японии и Колумбии базировались в Казани на протяжении турнира. Не секрет, что мы сдружились с ними и с болельщиками из этих стран, они своим присутствием украсили наш город. Сами же команды остались довольны тем временем, что они провели у нас, и теми условиями для проживания и тренировок, которые им были созданы», – отметил министр.
Леонов также добавил, что казанцы получили возможность увидеть игру главных звезд мирового футбола. «Сборные Франции, Испании, Колумбии, Германии, Аргентины, Бельгии, Бразилии – это лидеры мирового футбола, за игрой которых всегда интересно наблюдать. Стадион в Казани увидел и упорные матчи до последних секунд, и сенсационные вылеты фаворитов, и обилие мячей в конкретной игре. В Казани было все, а болельщики команд только добавили антуража в городе», – заключил спикер.
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