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Казань попрощалась с чемпионатом мира по футболу огненным матчем Бразилии и Бельгии

Алексей Анисимов

6 июля 2018, 23:22

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Леонов: «Четвертьфинал Бразилия – Бельгия стал для Казани вишенкой на торте чемпионата мира»

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Фото: Ильнар Тухбатов

Министр спорта Татарстана прокомментировал завершение казанской программы чемпионата мира по футболу.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Глава Министерства спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал казанский четвертьфинал чемпионата мира и назвал его «вишенкой на торте» мундиаля для столицы Татарстана.

В заключительном матче ЧМ-2018 в Казани Бельгия со счетом 2:1 обыграла Бразилию и вышла в полуфинал турнира. По мнению Леонова, игра полностью оправдала ожидания болельщиков.

«Команды показали выдающуюся и зрелищную игру, забили три гола, а гулянья бразильских болельщиков по улицам города еще надолго останутся в нашей памяти. Можно сказать, что эта игра и все связанные с ней события стали для нас такой вишенкой на торте. Казань приняла шесть матчей главного спортивного турнира в истории нашей страны, и, подводя предварительные итоги, мы можем сказать, что нам удалось все сделать на высшем уровне», – заметил Леонов.

«Все команды, которые побывали в нашем городе, тысячи болельщиков со всего мира и вообще все гости столицы Татарстана остались довольны тем, как их встретили в Казани. Логистика, размещение, обслуживание – все на высшем уровне. Наш город традиционно принял гостей со свойственными ему радушием и гостеприимством, создал для них все необходимые условия», – подчеркнул министр.

Леонов также отметил, что этим матчем турнир для Казани не заканчивается. «До финальной игры турнира продолжит свою работу Фестиваль болельщиков FIFA, где можно будет увидеть все оставшиеся матчи. Казань счастлива быть частью большого футбольного праздника, который будет шагать по стране еще целую неделю. Ну а мы будем болеть за нашу команду, за сборную России! Им нужна наша поддержка», – добавил глава Минспорта Татарстана. 

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