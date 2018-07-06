Де Брейне стал лучшим игроком заключительного матча чемпионата мира в Казани

Полузащитник сборной Бельгии отметился забитым мячом и помог своей команде обыграть Бразилию.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брейне признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Бразилии, который прошел в Казани.

Де Брейне забил второй гол своей команды в матче, который стал для бельгийцев победным. Благодаря ему команда Роберто Мартинеса вышла в полуфинал российского чемпионата мира: там бельгийцы сыграют против команды Франции.