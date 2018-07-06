Заключительный матч чемпионата мира в Казани посетили почти 43 тысячи человек

Болельщики повторили рекорд посещаемости Kazan-Arena, установленный во время мундиаля.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Матч чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии в Казани посетили 42 тыс. 873 человека. Об этом объявил диктор на стадионе Kazan-Arena.

Этот результат стал повторением рекорда посещаемости стадиона, который был установлен ранее во время чемпионата мира.

Четвертьфинальный матч сборных Бразилии и Бельгии стал для столицы Татарстана заключительной игрой мундиаля – всего в Казани прошли четыре матча группового этапа и две встречи плей-офф.