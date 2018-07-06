Заключительный матч чемпионата мира в Казани посетили почти 43 тысячи человек

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Матч чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии в Казани посетили 42 тыс. 873 человека. Об этом объявил диктор на стадионе Kazan-Arena.
Этот результат стал повторением рекорда посещаемости стадиона, который был установлен ранее во время чемпионата мира.
Четвертьфинальный матч сборных Бразилии и Бельгии стал для столицы Татарстана заключительной игрой мундиаля – всего в Казани прошли четыре матча группового этапа и две встречи плей-офф.
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