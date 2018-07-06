В Казани закрыли проход на Фан-фест

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Казани закрыли проход на организованный у Центра семьи «Казан» Фестиваль болельщиков FIFA, так как площадка оказалась полностью загружена. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.
Соответствующее решение принято в интересах безопасности людей, подчеркнул чиновник. И попросил с пониманием отнестись к нему тех из жителей и гостей Казани, которые не смогли попасть на фестиваль.
Площадка Фан-феста рассчитана на одновременное присутствие максимум 25 тыс. человек. Ранее организаторы просили желающих приходить на него заранее, за два или три часа до начала матча.
Начавшаяся сегодня в 21 час на стадионе Kazan-Arena встреча спорящих за выход в полуфинал команд Бразилии и Бельгии станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
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