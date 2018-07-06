В Казани закрыли проход на Фан-фест

Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Казани закрыли проход на организованный у Центра семьи «Казан» Фестиваль болельщиков FIFA, так как площадка оказалась полностью загружена. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

Соответствующее решение принято в интересах безопасности людей, подчеркнул чиновник. И попросил с пониманием отнестись к нему тех из жителей и гостей Казани, которые не смогли попасть на фестиваль.

Площадка Фан-феста рассчитана на одновременное присутствие максимум 25 тыс. человек. Ранее организаторы просили желающих приходить на него заранее, за два или три часа до начала матча.

Начавшаяся сегодня в 21 час на стадионе Kazan-Arena встреча спорящих за выход в полуфинал команд Бразилии и Бельгии станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.