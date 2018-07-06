РКБ Татарстана поддержала законопроект Госдумы РФ о допуске родственников в реанимацию

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Республиканская клиническая больница поддержала законопроект Госдумы России, позволяющий родственникам находиться вместе с пациентами в реанимации, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
«Мы поддерживаем концепцию "Безбарьерной открытой реанимации". Ни один нормативный акт в России никогда не запрещал и не запрещает посещение отделения реанимации и интенсивной терапии родственниками или иными близкими людьми. Еще в 2009 году мы разработали свой внутренний протокол, разрешающий ежедневное посещение пациентов в реанимации. С 2018 года мы выделили уже несколько временных зон в течение дня для посещения пациентов. Разрешили родственникам, после минимального обучения, помогать с общим уходом тяжелым пациентам», – объяснил главный врач РКБ, депутат Казанской городской Думы Рафаэль Шавалиев.
Особые изменения депутаты вносят в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». По новым правилам реанимация будет открыта для родителей, членов семьи, законных представителей пациента отделений реанимации и интенсивной терапии.
По словам Рафаэля Шавалиева, присутствие родственников в реанимации положительно сказывается на здоровье пациентов.
«Уменьшилось количество жалоб, повысился психоэмоциональный статус пациентов. Но, самое главное, постепенно рушатся старые стереотипы. Родственники не представляют угрозы для пациентов в реанимациях! Реанимация – не стерильная операционная зона. Родственники на порядок повышают реабилитационный и психоэмоциональный потенциал тяжелых пациентов в реанимациях, как самой беззащитной категории пациентов вообще в медицине», – подчеркнул главный врач РКБ.
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