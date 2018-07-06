Рособрнадзор подготовил новшества в проведении итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах

Рекомендуем
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Подготовлены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в девятых и одиннадцатых классах. Об этом на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
В частности, предусмотрено появление китайского языка в числе предметов, по которым может проводиться ЕГЭ, и введение итогового собеседования по русскому языку в девятых классах. Демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опубликованы до 1 сентября.
Кравцов подчеркнул, что в следующем году продолжится работа по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ. «Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Данная технология в ограниченном масштабе будет применяться в тех регионах, которые к этому готовы, наряду с уже действующей технологией печати с дисков», – уточнил он.
Руководитель Рособрнадзора также рассказал, что в 2019 году в качестве эксперимента предлагается не назначать конкретные дни проведения всероссийских проверочных работ в четвертых классах. По его мнению, можно дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время. «Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования вариантов из банков заданий», – заметил он. И добавил, что индивидуальные комплекты заданий будут формироваться для каждой школы.
На следующий год всероссийские проверочные работы в четвертых, пятых и шестых классах будут обязательными, а в седьмых и восьмых – добровольными. Но уже в 2020 году они станут обязательными и для седьмых-восьмых классов.
Следующая новость
В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской и Ульяновской областей.
Принесший победу бельгийцам полузащитник прокомментировал ход встречи со сборной Бразилии.
По словам Владимира Леонова, татарстанцы сдружились с футболистами и болельщиками этих стран.
Министр спорта Татарстана прокомментировал завершение казанской программы чемпионата мира по футболу.
Полузащитник сборной Бельгии отметился забитым мячом и помог своей команде обыграть Бразилию.
Бельгийцы обыграли пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют со сборной Франции.
Разрешающий членам семьи посещать пациентов в реанимации законопроект депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении.
Болельщики повторили рекорд посещаемости Kazan-Arena, установленный во время мундиаля.
Площадка фестиваля рассчитана на присутствие не более чем 25 тысяч человек.
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.
Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.
В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
Он разместится рядом со строящейся автостанцией.
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!