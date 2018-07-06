Рособрнадзор подготовил новшества в проведении итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах

Предусмотрено включение китайского языка в число предметов ЕГЭ и введение итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Подготовлены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в девятых и одиннадцатых классах. Об этом на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В частности, предусмотрено появление китайского языка в числе предметов, по которым может проводиться ЕГЭ, и введение итогового собеседования по русскому языку в девятых классах. Демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опубликованы до 1 сентября.

Кравцов подчеркнул, что в следующем году продолжится работа по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ. «Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Данная технология в ограниченном масштабе будет применяться в тех регионах, которые к этому готовы, наряду с уже действующей технологией печати с дисков», – уточнил он.

Руководитель Рособрнадзора также рассказал, что в 2019 году в качестве эксперимента предлагается не назначать конкретные дни проведения всероссийских проверочных работ в четвертых классах. По его мнению, можно дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время. «Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования вариантов из банков заданий», – заметил он. И добавил, что индивидуальные комплекты заданий будут формироваться для каждой школы.

На следующий год всероссийские проверочные работы в четвертых, пятых и шестых классах будут обязательными, а в седьмых и восьмых – добровольными. Но уже в 2020 году они станут обязательными и для седьмых-восьмых классов.