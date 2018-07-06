Елизавета II примет Трампа во время его визита в Великобританию

Аудиенция у монарха станет последней официальной встречей Президента США во время поездки на Британские острова.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Королева Великобритании Елизавета II примет Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супругу Меланию Трамп в ходе их визита в Соединенное Королевство. Это следует из графика поездки, который распространила канцелярия Премьер-министра Британии, передает ТАСС.

Встреча с королевой будет организована в Виндзорском замке 13 июля. Она будет последней официальной встречей американского лидера в ходе визита. После нее он вместе с женой отправится отдохнуть в Шотландию.

До аудиенции у монарха Трамп 12 июля побывает на ужине в свою честь, который состоится в Бленхеймском дворце, а 13 июля посетит совместные американо-британские военные учения и проведет переговоры с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в загородной резиденции главы Правительства Чекерс.

Поездка Президента США в Великобританию состоится после саммита НАТО в Брюсселе. А после посещения Британских островов Дональд Трамп отправится в Хельсинки на встречу с Президентом России Владимиром Путиным.