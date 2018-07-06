«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

Рекомендуем
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Украинская компания «Нафтогаз» подала в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», сообщает РБК.
Компания требует пересмотра тарифа на транзит газа с марта 2013 года по договору, который был заключен в 2009 году.
По словам представителей «Нафтогаза», договор позволяет сторонам добиваться пересмотра тарифа в случае «существенных изменений» на европейском газовом рынке.
Также украинская сторона требует от «Газпрома» около 11 млрд долларов без учета процентов, подчеркивая, что это лишь предварительная оценка.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов воздержался от комментирования ситуации.
Следующая новость
За звание чемпиона Татарстана сразятся команды из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Арска и Высокой Горы.
Мероприятие состоится в парке «Красная Пресня» в рамках празднования районного «Сабантуя на Красной Пресне-2018».
Между первым и вторым чтением законопроекта депутаты Госдумы в регионах соберут поправки и предложения.
Сегодняшний матч на Kazan-Arena станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана.
Обереги и сувениры готовили как дети, так и взрослые.
В Госсовете РТ рассмотрели проект федерального закона о повышении пенсионного возраста.
Он разместится рядом со строящейся автостанцией.
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
Гурбангулы Бердымухамедову представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики.
В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.
Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!
06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни