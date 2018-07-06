«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» более 11 млрд долларов без учета процентов.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Украинская компания «Нафтогаз» подала в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», сообщает РБК.

Компания требует пересмотра тарифа на транзит газа с марта 2013 года по договору, который был заключен в 2009 году.

По словам представителей «Нафтогаза», договор позволяет сторонам добиваться пересмотра тарифа в случае «существенных изменений» на европейском газовом рынке.

Также украинская сторона требует от «Газпрома» около 11 млрд долларов без учета процентов, подчеркивая, что это лишь предварительная оценка.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов воздержался от комментирования ситуации.