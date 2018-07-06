В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

(Чебоксары, 6 июля, «Татар-информ»). В Чебоксарах на базе Чувашского Государственного Театра оперы и балета состоялся концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Мероприятие приурочено предстоящему федеральному Сабантую — 2018, который состоится в городе завтра, 7 июля.

В нем принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, который в приветственном слове передал поздравления от имени Президента РТ Рустама Минниханова, Правительства РТ и Всемирного конгресса татар.

Он отметил значение праздника федеральный Сабантуй. «Когда мы в прошлом году закрывали федеральный Сабантуй в Астрахани, мы в торжественной обстановке передали флаг Сабантуя Чебоксарам. И знаете, нам в течение года было комфортно готовиться к этому празднику, потому что команда, которая здесь работает, умеет делать все для блага и комфорта жителей этой республики», — отметил Шайхразиев.

Кроме того, до начала концерта в театре прошла выставка народного творчества с участием ремесленников из Татарстана. Они продемонстрировали изделия ручной работы: предметы одежды и аксессуары с традиционным татарским орнаментом, а также сувенирную продукцию.

Об изготовлении инструмента курай рассказал ремесленник из Казани. Гайзетдинов Рафаэль — профессиональный музыкант, который занимается изготовлением курая уже около 10 лет.

«Курай изготавливается из разных материалов, в том числе из пищевого алюминия, который разрешается Роспотребнадзором для детей. Также можно изготавливать из дерева, глины», — отметил мастер.

После концерта для всех участников мероприятия состоится торжественный прием от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова.