Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу

Рекомендуем
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира в России. В матче четвертьфинала французы со счетом 2:0 переиграли Уругвай, голы на счету Рафаэля Варана и Антуана Гризманна.
Матч Франция — Уругвай прошел в Нижнем Новгороде, из-за травмы игру пропустил форвард уругвайцев Эдинсон Кавани. Подопечные Дидье Дешама открыли счет в конце первого тайма: на подачу штрафного откликнулся Варан, переправив мяч в сетку уругвайских ворот.
Во втором тайме откровенно напортачил голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера — Гризманн пробил прямо в него, но от перчаток вратаря игровой снаряд юркнул в ворота. Больше голов в этом матче не случилось, французы отпраздновали победу и вышли в полуфинал чемпионата мира. Их соперником в предстоящем игре станет победитель пары Бразилия — Бельгия — этот матч четвертьфинала пройдет в Казани.
Следующая новость
Три команды профильной смены «Атмосфера» сняли видеоклипы на известные композиции групп «Кино», «Би-2» и один ролик на песню #Жить.
Гурбангулы Бердымухамедову представили продукцию ведущих машиностроительных заводов республики.
В мероприятии, приуроченному предстоящему федеральному Сабантую, принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.
Фальсификат был обнаружен как среди товаров местного производства, так и среди привезенных из других регионов.
Отец футболиста сборной Бельгии Муссы Дембеле потерял документы и личные вещи.
В дни чемпионата мира по футболу сотрудники Нацбиблиотеки РТ готовы на пяти языках предложить книги на 57 языках мира.
Праздник откроется с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела.
Джазмен и музыкант признался, что ему всегда приятно возвращаться в самый красивый город России.
Минниханов провел небольшую экскурсию по казанскому музею-заповеднику для министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Зайад аль-Нахайана.
В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить четвертьфинальный матч мундиаля между сборными Бельгии и Бразилии.
На капитальный ремонт дома № 100 по ул. Декабристов выделили более 16 млн рублей.
Законопроект предполагает планомерное повышение пенсионного возраста, отметил Эдуард Вафин.
06 июляБразильский болельщик-мем Томер Савойя: Я знаю, что кричал плохие слова, но у них такой хороший смысл!
06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни