Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу

Французы обыграли команду Уругвая в четвертьфинале российского мундиаля.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата мира в России. В матче четвертьфинала французы со счетом 2:0 переиграли Уругвай, голы на счету Рафаэля Варана и Антуана Гризманна.

Матч Франция — Уругвай прошел в Нижнем Новгороде, из-за травмы игру пропустил форвард уругвайцев Эдинсон Кавани. Подопечные Дидье Дешама открыли счет в конце первого тайма: на подачу штрафного откликнулся Варан, переправив мяч в сетку уругвайских ворот.

Во втором тайме откровенно напортачил голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера — Гризманн пробил прямо в него, но от перчаток вратаря игровой снаряд юркнул в ворота. Больше голов в этом матче не случилось, французы отпраздновали победу и вышли в полуфинал чемпионата мира. Их соперником в предстоящем игре станет победитель пары Бразилия — Бельгия — этот матч четвертьфинала пройдет в Казани.